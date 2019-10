The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Fue un orgullo que El Collao corease mi nombre” El jugador del Deportivo Ruba, ha sido nuestro invitado en El café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/10/2019) Uno de os jugadores que mejor sensación ha dado desde el minuto 1 , es Ruba, el extremos ha dado en 6 partidos cuatro asistencias y su juego, velocidad y desborde ha encandilado a la afición del Alcoyano que en muy poco tiempo la ha conquistado. Hoy conocemos un poco más a este jugador de Aranda del Duero de 26 años y que nunca pierde la sonrisa. Con la colaboración de unos cuantos cómplices, hacemos que Ruba tenga varias sorpresas que le han dejado sin palabras. Como cada jueves desde Premium Sport Café y con la colaboración de Héctor Rua.