The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS DE BARRIO Fuego contra el muro La Falla de El Panical se alza contra el muro de Trump y el sufrimiento de los refugiados sábado, 18 de marzo de 2017 Las Fallas llegan, un año más, a El Panical. En esta ocasión, el fuego pretende hacer arder a la crítica por excelencia que actualmente ahoga al mundo: el muro que Trump pretende alzar con México y el drama de los refugiados. Fotografías de periódicos que retratan la crisis de valores actual, mensajes como "McRata" e incluso tiendas 'falsas' de refugiados. Así se viste la Falla 2017 que el barrio quemará este sábado, 18 de marzo, con más ganas que nunca, por qué no decirlo. El Panical ha iniciado esta mañana su tradicional reparto de buñuelos. Las actividades continuarán con una paella al mediodía y una torrà por la noche con la leña que la asociación de vecinos reparte entre todos los asistentes. La cremà de la falla de El Panical estará amenizada por una batukada.