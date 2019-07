The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Fuego en un turismo en la carretera del Preventorio El calor ha provocado que el motor del vehículo se incendiase - La rápida actuación de los bomberos ha evitado que las llamas se propagasen en el entorno natural martes, 02 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El calor ha provocado el incendio en un vehículo en la carretera de subida al Preventorio pasada la estación eléctrica. El conductor ha notado una incidencia en el motor, por lo que ha parado el turismo en una parte de la carretera y al poco el coche se ha incendiado. Los bomberos han actuado rápidamente y ni el conductor ni los alrededores en pleno entorno natural se han visto afectados por las llamas según fuentes de la Policía Local.