The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN Fuego y grasa para honrar a Sant Antoni 300 personas participan en el rito anual de portar la imagen del santo hasta su ermita, originaria del siglo XIV domingo, 17 de enero de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (18/01/2016) La ermita de Sant Antoni, puerta de entrada al Parque Natural de la Font Roja, ha acogido este domingo el rito anual de celebrar la festividad de Sant Antoni a través del fuego, la gastronomía y la música tradicional. A pie, a caballo o en autobús, unas 300 personas han participado en la tradicional Romería, que ha partido a las 9.00 horas desde el polideportivo de Alcoy. Los romeros han portado la imagen del santo hasta la ermita, originaria del siglo XIV, donde se ha celebrado misa a mediodía. Antes de la ceremonia, los participantes han dado cuenta del embutido tradicional cocinado sobre las brasas de la hoguera, que también ha servido para calentar a los participantes. La Romería ha comenzado con temperaturas bajo cero. A pesar del frío, la ausencia de viento ha permitido encender fuegos. La música de los grupos de dolçaina ha servido para caldear el ambiente. Radio Alcoy, como cada año, ha emitido un programa en directo desde Sant Antoni. La fiesta comenzó el sábado con un mercadillo instalado en La Glorieta por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y la habitual bendición de animales. A las cuatro partió de la Plaça de Dins una cabalgata hasta la parroquia de San Francisco, donde el agua purificó a los animales. El agua se convirtió en chocolate durante la merienda, amenizada con música tradicional de dolçaina y juegos infantiles en La Glorieta.