ESPACIO ÁGORA Fundación Telefónica fomenta el empleo digital con un curso sobre ciberseguridad Formará a 25 jóvenes de la comarca para atender la demanda de empresas de la comarca miércoles, 04 de octubre de 2017 Fundación Telefónica vuelve a fijarse en Alcoy para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en el sector de las nuevas tecnologías. A finales de octubre inicia un curso de cinco meses sobre ciberseguridad, un ámbito reclamado por las empresas de la zona. El plazo para optar a una de las 25 plazas sigue abierto, como ha explicado a RADIO ALCOY la responsable del programa Empleo Digital de la fundación, Rebeca Cordón. El gran reto es que jóvenes de entre 18 y 35 años se incorporen como profesionales a empresas de la zona. El director de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial de Fundación Telefónica, Joan Cruz, destaca que “se hacía necesario desarrollar unos itinerarios formativos que fuesen el nexo de unión entre la demanda real de las empresas y el sistema educativo”. El curso sobre Ciberseguridad se desarrollará en horario de mañana de octubre a marzo del año que viene. Según la fundación, con este curso los alumnos serán capaces de introducirse con unas bases de conocimiento sólidas en el mundo de la ciberseguridad, partiendo de las redes y sistemas, y concluyendo con temas tan novedosos como los ataques a infraestructuras o el hacking ético.