The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN Fundeun llega a Alcoy para impulsar la industria 4.0 La fundación de la Universidad de Alicante organiza un curso sobre cómo financiar la transformación digital de las empresas lunes, 06 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Fundeun desembarca en Alcoy para promover la industria 4.0 en la ciudad. La Fundación Empresa Universidad de Alicante organiza un foro autonómico sobre financiación de la digitalización de la industria, el proceso conocido como industria 4.0. Diferentes expertos ofrecerán información a las empresas de la zona sobre cómo poner en marcha esta transformación. Rafael Lafont, director de Fundeun, explica que el objetivo de la jornada es dar un impulso a las empresas de la zona “para que se suban al carro de la digitalización industrial”. El reto del foro, señala Lafont, no es definir qué es la industria 4.0, “sino ofrecer herramientas para implementar el proceso”. El foro, que se celebra el próximo 15 de noviembre en la sala Ágora, quiere poner al abasto de las empresas los recursos que tienen a su disposición para poner en marcha el proceso de transformación. “Tenemos en la jornada un elenco de profesionales top”, afirma el director de Fundeun. El alcalde, Antonio Francés, valora que Alcoy se asocie a Fundeun para digitalizar el tejido productivo de la ciudad. “Es importante acoger este tipo de foros porque somos una ciudad industrial y con vocación de innovar”, puntualiza el primer edil, quien destaca los recursos de los que ya dispone: la instalación de fibra óptica en toda la ciudad, en la que Telefónica invirtió más de 4 millones de euros, los itinerarios tecnológicos de Fundación Telefónica y la “gran labor” que realiza el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica en la formación de “capital humano”. La inscripción, de carácter gratuito, puede realizarse a través de la web de Fundeun.