RECONOCIMIENTO Fundhialmet recibe el premio Empresa Inspiradora de Jovempa En un acto que tuvo lugar en el IVAM CADA Alcoi y que contó con la presencia de numerosas autoridades locales, provinciales y autonómicas - La fundición, a cargo de los jóvenes hermanos Miró, David y Javier, tiene sus orígenes en 1917 viernes, 21 de febrero de 2020

AUDIO Informativo comarcal (21/02/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (21/02/2020) La empresa Fundhialmet de los hermanos alcoyanos David y Javier Miró, ubicada en Cocentaina, y dedicada a la fundición de hierro, ha sido la premiada de la comarca de l’Alcoià-Comtat en la IV edición de los premios Empresas Inspiradoras de Jovempa, en una gala que ha tenido lugar en Alcoy, en el salón de actos del IVAM CADA Alcoi. En este caso se ha reconocido su labor a seis empresas de la provincia, de distintas comarcas, dirigidas por jóvenes empresarios por ser fuente de inspiración para el resto de jóvenes empresas. David Miró, uno de los propietarios de Fundhialmet, dedicaba el galardón a sus antepasados y, en concreto, a su padre fallecido, puesto que esta empresa tiene su origen en la fundición Hijos de Miguel Miró en 1917. El presidente de Jovempa en el Alcoià-Comtat, Quino Palací, ha destacado que fuese Alcoy la sede de estos premios al tiempo que ha destacado el carácter multisectorial de los mismos, al igual que de la entidad, mientras que el presidente a nivel provincial, David Santiago, ponía Alcoy como ejemplo industrial, de esfuerzo y de iniciativa empresarial. Al acto han acudido numerosas autoridades locales, provinciales y autonómicas, contando con la intervención del alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y de la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Rebeca Torró. También ha estado presente la directora general de IVACE, Julia Company, o el diputado provincial Javier Sendra, por citar a algunos de ellos. También se ha hecho entrega de insignias de plata y oro para los asociados de toda la provincia con más de cinco o diez años formando parte de la asociación.