OFRENDA Fútbol y devoción Previamente al inicio de la temporada el Club Deportivo Alcoyano ha realizado la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de los Lirios en San Mauro jueves, 03 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/08/2017) La Parroquia de San Mauro y San Francisco es el escenario de la tradicional ofrenda de flores que realiza el Club Deportivo Alcoyano cada año antes del inicio de temporada.El club blanquiazul, esta campaña capitaneados por Toni Aparicio, se encomienda a la Virgen de los Lirios, patrona de Alcoy, después de estrenarse en El Collao, ante su afición con victoria 2-1 frente el Lorca Deportiva. El encuentro, remontado con dos goles de Álvaro, era un amistoso de pretemporada. Jugadores, cuerpo técnico, el presidente Juan Serrano, diversas autoridades locales como el alcalde de Alcoy Antonio Francés, el concejal de Deportes, Alberto Belda, el concejal del PP Rafael Miró y el de Compromís, Marius Ivorra, además de miembros de los cuerpos de seguridad de la localidad han acudido al acto Los jugadores han escuchado a los párrocos D. Vicente Balaguer y también a D. José Luis Llopis y después han leído la ya tradicional, Oración del futbolista. Balaguer ha aprovechado el acto para darles algunos consejos a los futbolistas como que deben “jugar limpio” pero “no hacer teatro”. Les ha recomendado “trabajar siempre con sentido de equipo” y ha afirmado que “pertenecer al Alcoyano es un privilegio”. Posteriormente, el capitán Mario Fuentes ha sido el encargado de hacer entrega de las flores a la patrona rindiéndole homenaje. Tras el acto, el míster, Toni Aparicio, ha explicado que “para el Alcoyano este es un momento de inicio de la temporada”. El técnico ha valorado el inicio y considera que “a cualquier equipo que empieza siempre le falta algo. Todavía tenemos que incorporar a varios jugadores pero la verdad es que estamos contentos con lo que está haciendo el equipo. Estamos trabajando muy duro para intentar llegar para intentar llegar al primer día de competición en condiciones”. Respecto a José Miguel Cubero y su salida al terreno de juego ante el Lorca, el entrenador blanquiazul señala que “no queríamos hacerle debutar tan pronto pero pensamos que lo necesitaba el equipo y para él también era importante. Estuvo bien, quiere el balón, es un jugador importante y nos va a aportar mucho”. El capitán Mario Fuentes ha señalado que la ofrenda “es un acto que hacemos siempre a principio de temporada, nos ha ido bien, todo lo que sea sumar y que hagamos familia con toda la gente de Alcoy que nos apoya es importante y bonito. Esperemos que nos dé muchísima suerte en la temporada”. Respecto a la pretemporada sostiene que “llevamos tres semanas, los entrenamientos están siendo muy buenos y exigentes. Hay un muy buen grupo del año pasado que se quedaron 12 futbolistas, eso nos da una base muy sólida y que con las incorporaciones están sumando y aportando, hay que hacer un balance muy bueno de la pretemporada El presidente del CD Alcoyano, Juan Serrano, ha declarado que “empezar la temporada haciéndole una ofrenda de flores a la Virgen de los Lirios, nuestra patrona, como alcoyanos, es una de las cosas más grandes que podemos tener”. Después, todos se han dirigido hacia la comida de rigor, este año en el Castell de Barxell, que da comienzo oficial a esta temporada 2017/2018.