SER DEPORTIVOS Fútbol y pádel contra el cáncer El Campus David Porras y la Fundación del Alcoyano organizan varios torneos a favor de SOLC - Programa desde las instalaciones de Urban Padesport jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/12/2018) El campús David Porras y la Fundación del Alcoyano junto la colaboración de diferentes entidades como el ayuntamiento, han organizado varios torneos benéficos a favor de la asociación que lucha contra el cáncer SOLC. Para ello hemos realizado un progrma desde las instalaciones de Urban Padesport, uno de los colaboradores para hablar con todas las partes implicadas. No te pierdas todos los detalles y los motivos que han provocado estos torneos solidarios.