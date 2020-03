The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Futuremos recibe a Álex Rovira y Soledad Berbegal El Teatro Calderón acoge la jornada formativa cuyos beneficios serán para la Fundación Novaterra jueves, 12 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/03/2020) El Teatro Calderón de Alcoy acoge la tercera edición de Futuremos con el protagonismo para Álex Rovira. A partir de las 19 horas impartirá la conferencia titulada La buena suerte. Este evento, organizado por Jovempa, Rotary Club Alcoy y BNI Avanza, también contará con la intervención de Soledad Berbegal, de Actiu. Manolo Pastor y Pau Ferri, componentes de la organización, han estado en Hoy por Hoy Alcoy explicando el funcionamiento de este evento. Las entradas para asistir al mismo están a la venta en ticketalcoi.com y en la taquilla del Calderón. La recaudación se destinará a la Fundación Novaterra.