JUSTICIA Gabriela Bravo afirma que el acuerdo de permuta de los juzgados está cerca La consellera de Justicia ha estado en las jornadas de jueces de paz Pepe Prats de Muro y ha explicado que espera llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento antes del final de la legislatura viernes, 29 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/03/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (29/03/2019) La Consellería de Justicia avanza en el acuerdo de permuta de los edificios de la Mare de Déu, sede actual de los juzgados de Alcoy, y la anterior, en la plaza de Al-Azraq. El objetivo es cerrarlo antes de que finalice la legislatura. La titular de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado en Muro el avance de las negociaciones para este fin. Ha recordado el plazo de dos años fijado por ambas partes para llegar a este acuerdo. El actual Palacio de Justicia ocupa un edificio municipal en la plaza de la Mare de Déu y tras la reforma, financiada por el Ayuntamiento, el Consell ha propuesto la permuta de terrenos con la antigua sede en la plaza Al-Azraq o en otros terrenos propiedad de Conselleria. Así lo ha explicado en la clausura de las jornadas de Jueces de Paz Pepe Prats donde ha anunciado una subvención de 500.000 euros para esto tipo de juzgados a partir del 2020. Además en estas jornadas ha insistido en la importancia de las mismas y en la figura de los jueces de paz en especial en poblaciones de pequeño tamaño. En esta quinta edición, esta actividad ha estado dedicada a la actuación ante los incendios forestales y ante la conciliación.