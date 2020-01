The examples populate this alert with dummy content

JUDO Gaizka Porras, más que una promesa, una realidad del judo alcoyano El joven judoka ha explicado detalles sobre su ya brillante carrera deportiva pese a tener solo 18 años con un subcampeonato de España cadete y su estancia desde hace año y medio en el CAR de Valencia martes, 28 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/01/2020) El joven judoka alcoyano Gaizka Porras ha estado en Ser Deportivos del martes 28. Pese a sus 18 años ya cuenta a sus espaldas con una brillante carrera deportiva que le ha llevado a ser subcampeón de España en la categoría cadete. En la entrevista recordamos sus grandes resultados y su día a día en el Centro de Alto Rendimiento de este deporte, el judo, ubicado en Valencia. También hablamos de sus objetivos para esta temporada y para el futuro, así como la importancia en su carrera deportiva de sus padres, del Judo Club Alcoi, con Roberto y Pau Botella, o del olímpico Sugoi Uriarte, responsable de este CAR.