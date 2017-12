The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Gala de danza a beneficio de Unicef El Teatro Calderón acoge este sábado el espectáculo organizada por Ballet Gawazi, Asociación D3 Jóvenes Artistas y Ballet Ana Botella martes, 28 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/11/2017) El Teatro Calderón acoge este sábado la gala a beneficio de Unicef organizada por Ballet Gawazi, Asociación D3 Jóvenes Artistas y Ballet Ana Botella. El espectáculo, en el que toman parte más de 200 artistas comienza a las 8 de la tarde y está conformado por los distintos montajes de danza y coreografías de los grupos organizadores. En Hoy por Hoy Alcoy, Ana Botella y Jenni Ramírez han hablado de su implicación en el proyecto que persigue la recaudación de fondos para los niños del tercer mundo. José Jordá, delegado de Unicef en la zona, ha recordado los problemas y necesidades educativas que en la actualidad siguen sufriendo muchos pequeños.