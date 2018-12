The examples populate this alert with dummy content

BAILE SOLIDARIO Gala solidaria a favor de Unicef El Ballet de Ana Botella, Gawazi y D3 Jóvenes Artistas se unen el sábado en el Teatre Calderón para recoger fondos para la infancia miércoles, 12 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (12/12/2018) El Ballet de Ana Botella, Gawazi y D3 Jóvenes Artistas subirán al escenario del Teatre Calderón el sábado 15 a las 20 horas para celebrar la segunda edición de una gala solidaria a favor de Unicef. Ana Botella, Jenny Ramírez y José Eduardo Jordá, en representación de Unicef, han acudido a los estudios de Radio Alcoy para explicar detalles sobre este evento. Se pondrán en escena unas veinte coreografías de los más variados estilos todas ellas con una buena causa de ayudar a la infancia.