RECONOCIMIENTO Galardón para Caixa Ontinyent por su educación financiera Ha recibido el premio en Madrid entregado por la revista Actualidad Económica jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La educación financiera que ha realizado Caixa Ontinyent ha sido reconocida en la XV edición de los premios Mejor obra social en la educación financiera entregados por la revista Actualidad Económica. A la entrega de este premio ha acudido el responsable de la obra social de Caixa Ontinyent, Roberto Sanz, y la encargada del programa ‘Finança’t’, Miriam Penalba. El acto tuvo lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. El reconocimiento ha llegado por el proyecto Finançat per als més menuts.