CD ALCOYANO Galas y Alarcón no jugarán hasta mayo Enésimas lesiones musculares de la temporada, esta vez a dos jugadores que estaban en un buen momento martes, 10 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cristian Galas y Roberto Alarcón se pierden la competición durante el mes de abril. Alarcón cayó de la convocatoria a última hora Galas se lesionó en el minuto 9 de la primera parte ante el Deportivo Aragón. Una vez realizadas las pruebas médicas, el diagnóstico de Galas es “rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda. Incorporación a la actividad deportiva en 3-4 semanas”, según dice la web del club. En el caso de Alarcón, “microrrotura en el abductor mediano del muslo izquierdo. Incorporación a la actividad deportiva en 2-3 semanas”. Así pues ambos jugadores no aparecerán hasta el mes de mayo, que restarán sólo dos partidos para terminar la temporada, si los plazos se cumplen todavía podremos ver a los jugadores de blanquiazul.