The examples populate this alert with dummy content

BENIGÁNIM - ALCOYANO “Ganar al Alcoyano dará prestigio” Vicente Parras habla en la primera rueda de prensa previa al inicio de liga – El partido será el domingo a las 19.30 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 Om, App Ser o en esta misma web viernes, 23 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/08/2019) Fin de las pruebas, el domingo el Alcoyano inicia la temporada en Tercera División, categoría en la que no jugaba desde hacía 16 años. Llega con la vitola de ser uno de los favoritos del grupo y candidato al ascenso. No va a ser un camino de rosas y el según el técnico “ganar al Alcoyano dará prestigio, es una cosa muy clara que sabemos y contra eso también vamos a luchar”. El equipo de Vicente Parras se estrena en el campo municipal de Beniganim ante el equipo valenciano que es recién ascendido y que tiene una filosofía muy clara y muy particular: sólo juega con jugadores sub 23. Aún así el equipo de Rui Tomé ha realizado una gran pretemporada y llega al partido con ganas de dar la sorpresa y de vencer a un Alcoyano que también llega en un buen momento. Parras, no variará mucho, por no decir nada, a no ser que sea algo puntual, la alineación que jugó ante el Castellón en el trofeo Ciudad de Alcoy. La única baja que tendrá será la de Jorge Moltó, el resto de la plantilla está disponible para el partido ante el UD SIA Beniganim. Un partido que será dirigido por el colegiado valenciano Carlos Albadalejo García y que una temporada más lo podrán escuchar en Radio Alcoy 1485 Om, App Ser o en esta misma web el domingo desde las 19.15 horas.