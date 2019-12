The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Ganar no siempre es ganar Alejandro López, estudiante de la Escola d'Art, recibe una oferta laboral del decano del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana, tras lograr un accésit en un concurso internacional martes, 03 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/12/2019) El tesón y el talento del estudiante de la Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi (EASDAL), Alejandro López, se ha visto recompensado por partida doble: por una parte, en su tercer intento de hacerse con el Premio en la categoría de Estudiante del Concurso Internacional de Diseño de Entornos Contract, InterCIDEC 2019, ha conseguido uno de los Accésit por su proyecto PURESPACE para el diseño interior de un restaurante, y por otra, uno de los miembros del jurado, el prestigioso diseñador Pepe Cosín, decano del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana (CDICV), contactó con él tras el fallo para ofrecerle hacer prácticas en su estudio, al que se incorporará en breve. Alejandro López, ha estado este martes en Hoy por Hoy Alcoy. y ha explicado su trayectoria. Cursa sus estudios en Alcoy desde hace cuatro años y considera que este concurso es “una oportunidad para conseguir un reconocimiento ante el mundo laboral y el sector”. Algo que en su caso se ha producido. Admite que no se esperaba una propuesta como la de Cosín, y que “ha sido una sorpresa que me ha hecho bastante ilusión”. Su proyecto PURESPACE, para el diseño del interior de un restaurante, plantea un espacio en dos plantas, una para desayunos y otra como restaurante, “que el cliente percibe como un conjunto” permitiendo que “a pesar de estar en plantas diferentes y tener una estética ligeramente diferente, se perciban unificados y no como dos elementos separados que están dentro del mismo espacio”. Uno de sus elementos destacado son las vistas a la ciudad desde cualquier posición, ya que el restaurante se ubica en un barranco, “evitando una sensación claustrofóbica”.

Se da la circunstancia de que la Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi EASCD ha sido una de las más activas en la presentación de propuestas al concurso con 16 proyectos presentados por sus estudiantes en estos cuatro años. En 2017 resultó ganador en la categoría Estudiante, Víctor Manuel Mollá con el proyecto Trivision, y en esta ocasión otro de sus alumnos ha conseguido un Accésit y lo más importante unas practicas en uno de los estudios más reconocidos de la autonomía.

Dar visibilidad al talento joven es uno de los objetivos que se marcó Beltà & Frajumar, la empresa convocante del concurso, que se dedica a la fabricación de mobiliario para el hogar y sector hotelero, cuando decidió iniciar este proyecto hace cuatro años.