HOY POR HOY Gandia impulsa el comerç local amb nou fires A l’espai Fira Mercat es presentaran productes artesanals, moda, salut, art, flors i alimentació durant els propers tres mesos lunes, 21 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/10/2019) L’Ajuntament de Gandia ha engegat un projecte per impulsar el comerç local. És l’espai Fira Mercat Gandia, que estarà a la plaça del Prado, en que venedors de diferentes sectors presentaran els seus productes. La iniciativa s’estrenarà aquest cap de setmana amb la fira Som el que mengem. Des del divendres i fins al diumenge, els visitants podran trobar una amplia oferta en alimentació ecológica i nutrició. Del 29 d’octubre al 1 de novembre serà el Mercat de les flors, entre el 7 i 11 de novembre se celebrarà l’Espai de Moda i del 14 al 16 de novembre l’Associació de Farmacèutics de Gandia ha organitzat la fira Salut i consells. La Plaça del Prado acollirà del 21 al 23 de novembre als expositors que mostraran productes relacionats amb les celebracions amb el nom de Xicotets esdeveniments. En desembre hi ha programades tres fires: del 5 al 12 serà la Fira del Regal, del 12 al 14 se celebrarà el Mercat d’Artesania i del 19 al 23, el Gremi de Forners i Pastissers de Gandia oferirà dolços per al Nadal. Per últim, del 27 de desembre al 4 de gener serà el Mercat d’Art: Pintura, Escultura i Ceràmica. Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques, Comerç, Indústria i Innovació, ha estat en Hoy por Hoy Alcoy per explicar cadascuna d’aquestes cites comercials.