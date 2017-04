The examples populate this alert with dummy content

COMARCA Gastronomía, subastas y artesanía Benilloba abre su XII Mercat de Divendres Sant con medio centenar de paradas y oferta cultural y de ocio miércoles, 12 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (11/04/2017)

AUDIO Informativo comarcal (12/04/2017) Benilloba se reencuentra con su XII Mercat de Divendres Sant de productos artesanales y de gastronomía. En el recinto de La Morera se congregarán en torno a 50 puestos de venta el viernes 14 y sábado 15. El mercado abrirá sus puertas hacia las nueve de la mañana del viernes y permanecerá hasta media tarde. Jordi Gimenez, concejal de Fiestas, destaca entre la oferta complementaria del viernes la recreación de una subasta a las 12 de mediodía. "Una de las principales novedades será la exhibición viernes de los subastadores, la profesión que ocupó durante años a muchos benillobers que recorrían miles de kilómetros cada año para vender los productos que se fabricaban en Benilloba. Por la tarde la atención se centrará en torno a las exposiciones de antiguos telares en miniatura y de Benillobers a Amèrica. El mercado volverá a abrir el sábado hasta la tarde-noche. Ese día está prevista la actuación de Dani Miquel.