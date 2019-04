The examples populate this alert with dummy content

COREOGRAFÍAS Gawazi bailará en Disneyland París Será el sábado 20 de abril con cuatro montajes distintos, unidos en uno - Los representarán un total de 92 personas y formarán parte del tradicional desfile por el parque de atracciones jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (11/04/2019) El ballet alcoyano Gawazi precederá al mismísimo Mickey Mouse en el tradicional desfile que se realiza por el parque de atracciones de Disneyland París. Será el sábado 20 y participarán un total de 92 personas que representarán cuatro coreografías distintas unidas en una. Jenny Ramírez ha venido hasta Radio Alcoy para explicar de forma más detallada esta actuación en Eurodisney. Además, la propia Jenny Ramírez nos habla también de otros dos de sus proyectos como son D3 Jóvenes Artístas y los montajes que están preparando y las visitas guiadas Guiarte con arte.