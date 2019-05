The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT Gemma Figuerola gana Emprendeaventura con Tangente de 90 El jurado elige el proyecto sobre moda entre los siete que se presentaron al programa formativo de la Mancomunitat miércoles, 08 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/05/2019) Gemma Figuerola Espí gana el premio de Emprendeaventura con su proyecto sobre moda Tangente de 90. La novena edición del programa formativo, organizado por la Mancomunitat de L’Alcoià y El Comtat, en colaboración con el CEEI Alcoy-Valencia y Jovempa, ha acogido siete proyectos de diferentes áreas como ayuda a domicilio, el diseño, la consultoría o la formación impulsados por emprendedores de la comarca. Tras las sesiones de trabajo, donde los participantes aprendieron a realizar un modelo de negocio, marketing o gestión de equipos, un jurado valoró todas las ideas y premió la presentada por Figuerola. La firma Tangente de 90 centra su actividad en el diseño y fabricación de ropa bajo criterios sostenibles, biosintéticos y que reduce la generación de residuos.