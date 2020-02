The examples populate this alert with dummy content

ARREL Gemma Figuerola guanya el premi a millor empresa amb Tangente de 90 La Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat atorga aquesta distinció a la firma de moda femenina sostenible miércoles, 12 de febrero de 2020 Arrel (12/02/2020) Gemma Figuerola de l'empresa Tangente de 90, una marca de moda femenina sostenible, que ha guanyat el premi a la millor empresa del Concurs d'Empreses i Projectes Empresarials Emprenedors convocat per la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat amb el recolzament de la Cambra de Comerç d'Alcoi, el CEEI, el Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, Jovempa de l'Alcoià i El Comtat i FEDAC. Figuerola ha estat en Arrel per explicar l'origen d'aquest projecte i com ha viscut l'experiència d'emprendre. A l'espai també hem parlat sobre el balanç de 2019 en l'atenció realitzada als emprenedors a través de l'Agència Impuls de la Mancomunitat, amb conveni amb el CEEI. I quina és l'activitat realitzada i l'atenció des de la Fundación Novaterra, que també col·labora amb l'òrgan supramunicipal, amb el servei d'integració sociolaboral.