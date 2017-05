The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Genial cierre de temporada El Unión Alcoyana FS ha saldado el último partido liguero con victoria a domicilio 2-4 frente el Elche lunes, 15 de mayo de 2017 El Unión Alcoyana FS ha cerrado la temporada con victoria a domicilio 2-4 frente el Elche. Los de Javi Silvestre han acabado undécimos en la tabla en la campaña 2016-2017. El equipo viajó con numerosas bajas, tantas que incluso con dos jugadores del equipo juvenil solo pudieron disponer de dos cambios. La situación empeoró en el calentamiento cuando unas molestias dejaron fuera también a Gomis. Iba a ser un partido duro pero las ganas por acabar con una victoria seguían siendo máximas. El quinteto de inicio lo formaron: Gabri, Nando, Pablito, Iván Verdú y Mauro Verdú. El equipo empezó el partido muy bien plantado esperando a los ilicitanos a mitad de campo. No se tardó en disponer de las primeras ocasiones. Pablito y Nando estuvieron muy cerca de marcar. Fue el segundo el que, tras un rechace, aprovechó para inaugurar el electrónico en el minuto 4. Tras ese gol el conjunto alcoyano siguió con la misma dinámica, defensa en media pista y combinaciones que desarbolaban al filial ilicitano. En el 13 llegó el 0-2 de Iván tras una buena ejecución de una jugada de estrategia en un saque de banda. Con ese resultado acabó la primera mitad en el pabellón municipal Esperanza Lag de Elche. El equipo llegó al vestuario empezando a notar los minutos en las piernas pero con la sensación de estar siendo muy superiores al rival. En la reanudación entró Jaco bajo palos y en el minuto 3 de la segunda parte encajó el 1-2 tras un fallo defensivo en media pista. A pesar del cansancio y de lo apretado que estaba el marcador, el equipo siguió teniendo ocasiones. Sin embargo, fueron los ilicitanos los que empataron el partido a falta de ocho minutos para el final pero, tras unos minutos de incertidumbre, en el 36, Pablito encaró solo al portero y definió ajustado al palo. Al 2-3 se le sumó la expulsión por doble amarilla de un jugador ilicitano a falta de 2:40 lo que permitió al equipo de Javi Silvestre estar en superioridad casi lo que restaba de partido. Finalmente, en los últimos 40 segundos, los locales se la jugaron de cinco y Verdú aprovechó para robar y rematar el partido sobre la bocina con el 2-4.