GIMNASIA ARTÍSTICA Gerard Tudela y Leandro de la Vega irán al campeonato de España Los dos gimnastas se clasificaron en Valencia y pertenecen al Club Gimnástic El Pastoret - La competición será en Guadalajara del 8 al 15 de julio miércoles, 20 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los representantes masculinos del club gimnàstica Alcoi “El Pastoret”, se desplazaron hasta Valencia para disputar la Fase Autonómica del Campeonato de España de Gimnasia Artística Masculina. Gran actuación en la que lograron varios podios: BASE 3: LEANDRO DE LA VEGA: siendo este el primer año en el que el joven gimnasta compite en los 6 aparatos consiguió estar cerca del podio en la clasificación general donde obtuvo el 5º puesto. Por aparatos consiguió la MEDALLA DE BRONCE EN SUELO Y EN ARCOS y el 4º PUESTO EN PARALELAS. BASE 4: GERARD TUDELA: en esta ocasión Gerard consiguió finalizar todos sus ejercicios sin apenas fallos logrando alzarse con el título de 3º CLASIFICADO EN LA GENERAL, además de conseguir la MEDALLA DE PLATA EN PARALELAS, SUELO, ARCOS Y SALTO y la MEDALLA DE BRONCE EN BARRA Y EN ANILLAS.

Esta gran actuación les vale para estar en el Campeonato de España que se celebrará del 8 al 15 de julio en Guadalajara. A partir de ahora les espera una exhaustiva preparación para este campeonato nacional.