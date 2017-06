The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Germaine de Capuccini afronta cambios tras incrementar su facturación un 8% en 2016 La compañía ha introducido modificaciones en su cúpula con la incorporación de José Giner como subdirector general, en sustitución de Carlos Puyuelo viernes, 09 de junio de 2017 Germaine de Capuccini afronta cambios tras cerrar 2016 con un aumento de facturación del 8%. La compañía facturó el pasado año 27 millones de euros. El 57% de las ventas fueron nacionales frente al 43% destinado a la exportación, especialmente a Italia, Bélgica y Reino Unido. La cosmética destaca en un comunicado su introducción en nuevos mercados, como Nicaragua, Serbia, Vietnam y Emiratos Árabes. La firma está presente en 90 países y tiene filiales en Italia, Colombia y República Dominicana. En este contexto la compañía ha introducido cambios en su cúpula. El hasta ahora subdirector general, José Giner, asume la dirección general en sustitución de Carlos Puyuelo, que mantendrá su cargo de consejero delegado. Giner es un hombre de la casa que trabaja en Germaine desde 1986, donde ha sido director industrial. La empresa, que emplea a 160 personas, obtuvo el año pasado el sello de empresa innovadora que concede el Miniserio de Economía. Germaine destaca que su inversión media en I+D+I es del 4% de su facturación.