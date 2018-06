The examples populate this alert with dummy content

VENTAS Germaine de Capuccini crece un 18% con 32 millones de euros facturados en 2017 El grupo empresarial continúa además su expansión internacional, con nuevo mercado abierto en China jueves, 28 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/06/2018) El grupo empresarial de cosmética profesional afincado en Alcoy, Germaine de Capuccini, ha facturado en 2017 un total de 32.037.000 euros, lo que supone un incremento del 18% respecto al año anterior. La firma, líder en el sector nacional y con una vocación internacional desde sus orígenes, ha abierto nuevo mercado en China. "Hemos superado con creces nuestro objetivo de facturación. Este incremento se debe a nuestra Estrategia de Internacionalización iniciada en 2017 y a nuestra inversión en I+D+i, que nos permite ser dinámicos y ofrecer tratamientos punteros adaptados a las tendencias del mercado". Así lo ha asegurado el presidente del grupo, Raúl Vidal. En 2017, Germaine de Capuccini invirtió en dos grandes proyectos que le permitieron consolidar su posicionamiento y crecimiento internacional: la adquisición de AINHOA Cosmetics y la compra de la distribuidora belga Saisons, la actual filial belga que ya ocupa el segundo lugar en ventas internacionales y que este año ha inaugurado nuevas instalaciones en Tilburgo, Países Bajos. Objetivo: China Con presencia en más de 95 países, Germaine de Capuccini, siguiendo su estrategia internacional, ha abierto nuevo mercado en China, un sólido y ambicioso proyecto que abarca todo el país. "Nuestro nuevo partner en China posee un gran potencial y posicionamiento estratégico, por lo que esperamos obtener resultados a corto plazo. Nos fijamos la zona Asia-Pacífico como futuro prometedor de crecimiento para nuestra firma", ha declarado José R. Giner, director general de la firma.