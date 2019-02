The examples populate this alert with dummy content

COMPRA Germaine de Capuccini dejará de ser alcoyana La familia Vidal vende el 100% de la firma de cosmética profesional a ACON Investmetns y Torreal - La empresa asegura que continúa de esta forma su proyecto de "internacionalización y crecimiento" miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La compañía fundada por Carmen Vidal en 1964, Germaine de Capuccini, pasa a manos del grupo inversor liderado por ACON Investments y Torreal. Una estrategia que responde, según ha explicado la firma cosmética en un comunicado, al proyecto de "internacionalización y crecimiento" iniciado por la familia Vidal. Germaine de Capuccini, con más de 5 décadas de experiencia, inicia una nueva etapa en su historia. El nuevo accionariado garantizará los valores de marca y la permanencia de la firma en las actuales instalaciones, contando con el expertise del actual equipo, lo que permitirá "continuar la buena marcha de la empresa". La principal línea de actuación se realizará "a través de una fuerte expansión internacional y la innovación de nuevos productos". Raúl Vidal, hasta la fecha presidente de la firma alcoyana, asegura: "la familia Vidal deja en muy buenas manos la marcha de Germaine de Capuccini", e insiste en que "esta operación va a permitir que el cisne crezca internacionalmente". Asimismo, Raúl Vidal permanecerá vinculado con la firma como asesor del Consejo. "Se trata de un proyecto motivador, de futuro para todos; un antes y un después en la historia de Germaine de Capuccini", asegura Vidal. "Estamos entusiasmados con esta nueva etapa. El trabajo en equipo, la profesionalidad y el esfuerzo conjunto serán la principal palanca para impulsar a Germaine de Capuccini y consolidar el objetivo de crecimiento que hemos llevado a cabo en los últimos años junto a la familia Vidal", comenta José Giner, director general de la firma. El doble comprador de Germaine de Capuccini El grupo inversor ha visto en la firma de cosméticos un atractivo y sólido modelo de negocio y una gran oportunidad de crecimiento que "encaja a la perfección con una de las principales estrategias de inversión" que buscan realizar en España. La operación se ha realizado mediante un buy-out con el respaldo de Altius Partners, quien aportará su conocimiento en el sector de la cosmética y el canal profesional. Por su parte, ACON Investments ha liderado la ejecución de la adquisición a través de Moonfish Capital Partners, que han incorporado a Torreal como socio co-inversor. Con sede en Washington, DC, ACON Investments, L.L.C. es una gestora de fondos de capital privado dedicados a invertir en empresas medianas en Estados Unidos, América Latina y Europa. Torreal es la compañía de inversión de la Familia Abelló. Fundada en 1990, cuenta con un historial de inversiones en más de 60 empresas.