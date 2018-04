The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Germaine de Capuccini recibe el premio a la mejor imagen en Internet La firma de cosmética ha sido además finalista en Protección de Marca, categoría de estos galardones que entrega el Club Marketing Mediterráneo jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/03/2018) Germaine de Capuccini ha sido reconocida con el Premio MIA a la mejor Marca Digital en los galardones con los que el Club Marketing Mediterráneo premia la labor de las empresas alicantinas. La segunda edición de estos premios ha valorado la experiencia del medio siglo de historia de la firma cosmética que, además, ha quedado finalista en la categoría Protección de Marca. El acto de entrega de reconocimientos se celebró en Alicante, donde además de darse a conocer los ganadores, los asistentes pudieron disfrutar de la ponencia de Jesús Navarro, CEO de Carmencita, acerca de las claves para construir una marca de éxito.