The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Germaine compra su distribuidora en Países Bajos La cosmética alcoyana, animada por el buen resultado de 2016, afianza su crecimiento en el mercado internacional jueves, 13 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/07/2017) Germaine de Capuccini refuerza su expansión internacional con la compra de la empresa distribuidora de sus productos en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La cosmética alcoyana ha adquirido la belga Saisons, cuyas ventas representan el 8% de la facturación de Germaine. La operación responde a la estrategia de internacionalización para afianzar su presencia y crecimiento en el mercado internacional. Saisons tiene presencia en más de 700 puntos de venta ubicados en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo a través de la comercialización exclusiva en centros de belleza, hoteles y spas. La distribuidora belga ocupa la segunda posición en ventas con un 8% del total de la facturación de Germaine de Capuccini, solo por detrás de Italia, que representa el 17%. La compra, señala la compañía, ha sido posible por los buenos resultados de 2016, año en el que facturó 27 millones de euros, un 8% más que en 2015. La operación permite a Germaine afianzar su posicionamiento en Europa, un proceso paralelo a la expansión de la firma en el mercado asiático y americano. Creada en 1964, Germaine emplea a 160 personas, la mayoría mujeres, y genera más de 1.000 empleos directos en todo el mundo. La empresa está presente en 90 países. En 2016 y 2017 ha iniciado la venta de productos y tratamientos en Nicaragua, Serbia, Vietnam y Emiratos Árabes.