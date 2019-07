The examples populate this alert with dummy content

IRREGULARIDAD Gestió Pública de l'Aigua denuncia que el Ayuntamiento paga gastos de Aqualia En concreto, la plataforma afirma que el consumo eléctrico de la estación de Sant Antoni corre a cargo de la entidad municipal y no de la empresa martes, 30 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/07/2019) La plataforma Iniciativa per la Gestió Pública de l’Aigua denuncia que el Ayuntamiento se hace cargo de gastos que debería pagar Aqualia. El gasto que cubre el Ayuntamiento, según la plataforma, es el del consumo energético del bombeo de la estación de Sant Antoni, puesto que la electricidad se toma desde el polideportivo Francisco Laporta desde 2001. Según Gestió Pública de l’Aigua el coste anual es de 23.184,24 euros por lo que el gasto desde 2013 a 2019 sería superior a los 500.000 euros. Ante este incumplimiento del pliego de condiciones, la plataforma pide al Ayuntamiento un informe al respecto y que aclare estos costes irregulares en la contrata y vuelve a insistir en recuperar la gestión municipal del Servicio de Aguas. Añaden que el coste eléctrico del bombeo de la estación del Arsenal tampoco lo paga Aqualia y que también es asumido por el Ayuntamiento.