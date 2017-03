The examples populate this alert with dummy content

85 ANIVERSARIO EAJ12 Gil-Albert en Radio Alcoy Las entrevistas al autor local en lengua castellana con más repercusión desvelan su interés por el tren, las fiestas y su relación con los exponentes de la literatura e intelectuales jueves, 30 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/03/2017) Juan de Mata Gil Simón, conocido como Juan Gil-Albert, nació en Alcoy el 1 de abril 1904. Hace ya casi 113 años. En Hoy por Hoy Alcoy, en los programas especiales por el 85 aniversario de Radio Alcoy abrimos de nuevo nuestra fonoteca para ofrecerles algunos testimonios del autor alcoyano en lengua castellana con más repercusión nacional y también internacional. Perteneciente a la alta burguesía local, desde los 9 años vivió y se formó en Valencia. En 1927 publicó sus dos primeras obras en prosa, que fueron bien acogidas por la crítica valenciana. A partir de 1929 entra en política y en contacto con Max Aub, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Pablo Neruda, María Zambrano, Miguel Hernández y Vicente Aleixandre, entre otros. Durante la Guerra Civil, cofunda en Valencia la revista cultural la Hora de España. Y cuando Valencia se convierte en capital de la segunda República, la casa de Juan Gil-Albert se convierte en centro de reunión de los intelectuales republicanos. Tras la caída de la República, Juan Gil-Albert partió hacia el exilio primero a Francia a un campo de refugiados y después a Hispanoamérica, entre 1936 y 1947. En México fue secretario de la revista Taller dirigida por Octavio Paz. En 1942 viaja a Buenos Aires y colabora en los diarios argentinos Sur y en la página literaria de La Nación. Allí conoce a Jorge Luis Borges. Regresó a Valencia en 1947, y vivió un exilio interior fuera de las corrientes dominantes. El Salt fue fruto de inspiración después de regresar de México. La consagración definitiva le llegaría en 1982 con el Premio de las Letras del País Valenciano. Después recibió la Medalla al Mérito de Bellas Artes y fue nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. En 1983 recibe la Medalla de Oro de Alcoy y es nombrado hijo Predilecto de Alcoy. En 1984 la Diputación Provincial de Alicante otorga su nombre para el Instituto de Cultura. Juan Jordá, director de Radio Alcoy, realiza esta introducción de Gil-Albert y explica cómo en 1984 en Radio Alcoy se realiza un programa de Suya es la Radio en donde se da la noticia de que la línea del tren Alcoy-Xativa va a desaparecer. "Participaron en ese programa políticos y hasta Don Cirilo. Se convoca y organiza una gran manifestación para esa misma tarde con Don Cirilo al frente reivindicando la permanencia del tren. Hábilmente sabiendo de los gustos literarios de Alfonso Guerra por Juan Gil-Albert, el mismo se entrevista con Guerra y le pide la permanencia de la línea férrea". Ya conseguida la permanencia del tren, para celebrar el éxito un grupo de personalidades cogieron un sábado por la mañana un tren Valencia-Alcoy, entre estos pasajeros iba Juan Gil-Albert y dentro del tren fue entrevistado por Lorenzo Rubio. En el programa escuchamos uno de los fragmentos de esta entrevista. La obra completa en prosa de Gil Albert fue editada en 1985 y en 1986 fue nombrado presidente del Consejo de Cultura de la Generalitat Valenciana. Ese año, cuando tenía 82 años, rememorando unos recuerdos de la infancia entrañables, concede una entrevista a Lorenzo Rubio a la que siguen otras en 1991 un Desayuno con Juan Gil Albert, "una grabación realizada telefónicamente y en la que se nota ya que la fluidez del habla le resulta difícil", explica Juan Jordá. De esta conversación se ha extraído el fragmento cuando habla de García Lorca que posiblemente estuvo en su casa de El Salt en Villa Vicenta. Y también otro pequeño fragmento sobre las fiestas.