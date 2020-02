The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Gilberto Dobón crea el cartel de la Mostra de Teatre 2020 Una máscara, creada con piezas de maquinaria industrial, y tipografía de madera componen la “crida” al certamen que, en su próxima edición, estará dedicado al recién desaparecido actor Pep Cortés lunes, 03 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/02/2020) La Mostra de Teatre 2020 ya tiene cartel. Gilberto Dobón es el autor de la ilustración que llama a la celebración de la Feria de las Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana que se celebrará del 25 al 28 de mayo. El diseñador ha explicado que esta portada recupera el espíritu del cartel que ya realizó hace 15 años para este certamen. "En 2005 utilicé una pieza del patrimonio arquitectónico como son los angelitos del canaletas de agua y lo utilizaba como una especie de icono de la tragedia y la comedia. En este caso, no hay un reflejo de la tragedia. Vamos a hacer más de comedia. Una máscara teatral o un concepto del teatro de objetos", ha explicado el diseñador gráfico. Así, se puede ver una máscara 'dibujada' con piezas de maquinaria industrial, el rótulo es a base de letras de tipografía de madera y, también, se observa un telón. Una imagen que anuncia este certamen al que han solicitado participar más de 500 propuestas teatrales. Miquel Santamaría, director de la Mostra de Teatre, explica que son "525 propuestas de compañías y productoras para la Mostra de este año, de las cuáles más de 100 son del País Valencià. Estamos en la recta final de realizar la selección, que es tan complicada como siempre". Las seleccionadas escribirán la programación de la XXX edición de este certamen que tendrá una dedicatoria especial como ha anunciado Raül Llopis, edil de Cultura. "Después de la desaparción del actor Pep Cortés, lógicamente esta muestra estará dedicada a su figura", ha indicado. Llopis también ha avanzado que se van a reunificar los premios culturales bajo el paraguas de Premis Ciutat d’Alcoi y el del Teatro pasará a denominarse Premis de Teatre Pep Cortés y el de Novela llevará el nombre de Isabel-Clara Simó.