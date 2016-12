The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Gimnasia como estilo de vida Los dos conjuntos ganadores del campeonato autonómico y Elba Navarro, bronce en la Copa Nacional Base, del CGR Sant Jordi han estado en Ser Deportivos para hablarnos del club, de los triunfos obtenidos este año y los propósitos para el próximo miércoles, 28 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/12/2016) El programa de Ser Deportivos ha tenido la gimnasia rítmica como protagonista. Dos conjuntos del Sant Jordi, uno alevín y el sénior, se han proclamado campeonas autonómicas este 2016. En las alevines María Muñoz, Claudia Galera, Claudia López, Noa Villar y Helena Gisbert, y en el sénior, Laura Pastor, Laura Benavent, María Iniesta, Andrea Ortiz, Claudia Palmer y Carla Soria, además de Elba Navarro, Ana Micó y tres entrenadoras, Lucía Úbeda, Jennifer López y María Edo, han estado en los estudios de Radio Alcoy, en el programa de Ser Deportivos. En el programa han hablado sobre este deporte y sobre las experiencias de cada una. Probablemente el éxito más destacado de este club hasta el momento es la medalla de bronce lograda por Elba Navarro en la Copa Base Nacional. Navarro ha contado que está “muy contenta porque era nuestro objetivo y lo hemos conseguido”. La gimnasta del Sant Jordi, además de trabajar de forma individual, también ha formado parte de un conjunto, y cree que “cada uno tiene algo de especial”. De cara al próximo año 2017, Navarro ha explicado que está “haciendo absoluto, estoy trabajando de momento con pelota, porque en absoluto tienes que tocar más aparatos, y por eso es más difícil. Tienes que esforzarte más, entrenar más, es diferente”. Los dos conjuntos y Ana Micó también han hablado sobre su experiencia en la gimnasia rítmica, aunque todas han coincidido en que participar en campeonatos “es una experiencia muy bonita”. La más mayores han dado varios consejos a las más pequeñas de cara a afrontar los problemas entre los conjuntos. Además, han contado la experiencia del club en el Euskalgym, donde tuvieron que “colarse” en los vestuarios para conocer y hacerse fotos con grandes gimnastas como Soldatova o Mamun. Las entrenadoras han hecho “una valoración muy positiva del año, hemos cumplido muchos de los objetivos que nos habíamos marcado, pero no nos quedamos aquí, queremos más, pedimos que el 2017 sea como mínimo igual de bueno”.