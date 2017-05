The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Gimnasia rítmica por bandera El CGR Alcoi ha visitado Ser Deportivos, entre sus gimnastas, las integrantes del conjunto benjamín que se proclamó campeón de España en el Nacional Base, también Lara Carbonell y Lucía López y dos de sus entrenadoras, Sara González y Sara Carbonell miércoles, 10 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/05/2017) Cuando tienes una hija gimnasta, seas madre o padre, te conviertes en un seguidor más de este deporte, incluso aprendes a hacer `topos´ si no sabes y tu pequeña tiene que irse a entrenar. Deporte sacrificado, de constancia y trabajo, pero también de compañerismo, aprendizaje, madurez y satisfacción. Todas las horas de entreno se ven reflejadas en apenas dos minutos en un tapiz, donde son varias personas desconocidas las que valoran tu ejercicio y donde unos simples pendientes, pueden hacer que te penalicen cuando a otras gimnastas no les han penalizado. En Ser Deportivos hemos hablado de esto y mucho más con el Club Gimnasia Rítmica Alcoi, en concreto con Ana Silvestre, Paula Hinojar, Alba Madrid, Blanca Agudo, Paula Torregrosa y Claudia Sanegre, integrantes del conjunto benjamín que se proclamó campeón de España en Guadalajara. También con Lara Carbonell y Lucía López que también compitieron en el Nacional Base. Y por último, con dos de las entrenadoras del club, Sara González y Sara Carbonell. Bajo el grito de guerra “somos las Angry Birds pio pio”, como han dicho seis de las gimnastas más pequeñas del CGRA en Ser Deportivos, el conjunto benjamín preparó su ejercicio del Nacional con manos libres. Ahora, “se les ha acabado el chollo”, según su entrenadora Sara González, ya que han comenzado a trabajar con pelota. Esto conlleva tener que “controlar tu cuerpo y el aparato”, han explicado las gimnastas del CGR Alcoi. Lara Carbonell y Lucía López ahora están trabajando con la cinta, aparato que visualmente queda muy elegante y bonito peor que como ellas han confirmado, es complicado de poder manejar y poder hacer figuras con ella. Ambas gimnastas han contado sus sensaciones en el Nacional Base y cómo vivieron el triunfo del conjunto benjamín. Tras el programa, las gimnastas y los padres que han acompañado a las más pequeñas a Ser Deportivos, han hecho entrega de un cuadro recopilatorio con varias fotos del Nacional Base, donde el centro, es la gran medalla de oro obtenida por las más pequeñas.