The examples populate this alert with dummy content

DESPEDIDA Gisbert entrega a la Asociación de San Jorge una versión de las Embajadas en Braille Se trata de una publicación de la que se han editado cuatro ejemplares gracias a la Fundación ONCE y a los familiares del joven Álvaro Jordá miércoles, 26 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Durante la pasada Asamblea General de la Asociación de San Jorge, celebrada en el Teatro Principal, Juan Javier Gisbert tuvo la posibilidad de poder despedirse de los miembros de la asamblea y al mismo tiempo, de finalizar su paso como Embajador Moro de las fiestas de Alcoy, recibiendo de nuevo una gran ovación. El propio Gisbert reconoce que el adiós no fue fácil, "son muchos los sentimientos que forman parte de mi vida gracias a estas representaciones". Gisbert fue centinela moro y cristiano entre los años 2007-2009 y 2011, Embajador Cristiano en 2010 y Embajador Moro 2012-19. Por ello Gisbert ha explicado que "creí oportuna la traducción al lenguaje Braille de los textos oficiales de las Embajadas que fueron revisados en 1965 por Joan Valls Jordà y que vienen declamándose desde este instante. El poemario teatral original, y según asevera el investigador Antonio Castelló Candela, se debe en su autoría a Francisco Antonio Peydro Jordà, siendo impreso en 1838". De esta obra en Braille se han editado cuatro ejemplares gracias a la gentileza de la Fundación ONCE y al trabajo realizado por los familiares del joven Álvaro Jordá, un gran seguidor de estas Embajadas. Un ejemplar fue obsequiado en la citada velada a la Asociación de San Jorge, siendo entregada a su presidente Juan José Olcina; otro está en manos de Álvaro Jordá, un tercero que conserva Gisbert personalmente y el cuarto pasa a disposición pública en el Archivo Municipal de Alcoy, en la Biblioteca Municipal Ricardo Senabre. Juan Javier Gisbert ha recordado que "me siento honrado e ilusionado en pensar que los textos puedan ser utilizados por las personas que necesitan el sistema Braille para su lectura y comprensión".