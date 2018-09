The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Globos verdes para hacer visible el alzhémier Los familiares de afectados organizan mesas de concienciación en el día mundial de la enfermedad, que culminará el domingo con una sesión solidaria de zumba viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca ha celebrado este viernes el día mundial de la enfermedad con una simbólica suelta de globos en la plaza de España. Al acto se han sumado representantes municipales y usuarios de la residencia Pintor Emilio Sala. Junto a la suelta de globos la entidad ha dispuesto mesas a lo largo de la ciudad para captar fondos y sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad. La presidenta de la asociación, Lirios Aracil, ha destacado la respuesta de la sociedad con su apoyo en las mesas de cuestación. “Estamos muy agradecido por la ayuda que recibimos”, ha manifestado. Los actos del Día Mundia del Alzhéimer culminarán el domingo con una actividad solidaria: zumba en el polideportivo Francisco Laporta.