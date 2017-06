The examples populate this alert with dummy content

BALANCE “Gobernar en minoría ha sido un acierto” El PSOE saca pecho de la gestión al frente del Ayuntamiento durante los dos primeros años de legislatura lunes, 19 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/06/2017) En el salón de plenos y con la presencia de todos sus componentes, el Gobierno local de Alcoy, del PSOE, ha hecho balance de su gestión en la primera mitad de la legislatura. El alcalde, Antonio Francés, ha destacado los “éxitos” de un Gobierno “de diálogo y consenso; honesto y transparente”. Para resumir los logros de los dos primeros años de legislatura el PSOE ha creado la página web persones.es. En su comparecencia, el alcalde ha destacado las más relevantes. En primer lugar, ha resaltado tres programas apoyados por la Generalitat: el de regeneración urbana, con más de 6 millones, el de mejora de polígonos, con 2 millones, y el plan para contratar a jóvenes, dotados de otros 2 millones. Ni qué decir tiene que Francés ha sacado pecho de la aprobación de la estrategia Dusi, con una inversión de 10 millones procedentes de Europa. Pero también ha insistido en que Alcoy es el primer municipio valenciano en contar con un plan de accesibilidad y un programa de atención a la infancia. Para Francés no ha pasado desapercibido que los cambios en el transporte público hayan conseguido recuperar viajeros, que esté abierto el nuevo Palacio de Justicia, así como que, después de años fuera de servicio, vuelvan a funcionar las fuentes ornamentales. En cuanto a los retos, el alcalde ha dejado claro que en los dos próximos años el Gobierno se va a centrar en la adjudicación del nuevo contrato de recogida de residuos, la reforma de la calle de Entenza y la rehabilitación de la antigua fundición de Rodes. A estos objetivos ha añadido Francés la mejora del mantenimiento de la ciudad. El alcalde ha considerado que la decisión de gobernar en minoría ha sido un acierto. “Es un modelo que funciona porque, con diálogo y consenso, permite sacar adelante los proyectos”.