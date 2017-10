The examples populate this alert with dummy content

PAS 6 - 2 VOLTREGÁ Goleada para empezar Los de Punset golean al Voltregá en un partido muy completo sumando los primeros puntos de la temporada lunes, 16 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El P.A.S. Alcoi cuajó una gran actuación ante el C.P. Voltregá, en un partido muy completo en el que el resultado hizo justicia por el buen trabajo llevado a cabo por todos los jugadores alcodiamistas. Los de Sergi Punset salieron a por el partido sin especular y sin complejos y a los cinco minutos ya se adelantaban en el marcador con el gol de Tutti Baieli (1-0). Los de Sant Hipólit, como el gran equipo que son contrarrestaban las buenas acciones de los locales que con una buena defensa y las acciones de “Guiri” evitaban una y otra vez que los visitantes consiguiesen su objetivo.

En el minuto once Francisco Roca subía al electrónico el segundo para su equipo (2-0). Con este resultado finalizaba la primera mitad.

En la segunda parte el guión sería el mismo puesto que los alcodiamistas salieron muy fuertes a por el partido, con más velocidad y presión si cabe que en la primera mitad. Aunque los visitantes aguantaban bien los ataques y contraatacaban poniendo presión a la portería local, no pudieron evitar que en el minuto cinco de esta segunda mitad, Maxi Oruste pusiese tierra de por medio logrando el (3-0). Un minuto después Tutti conseguía el (4-0) al transformar un penalti.

En el minuto ocho, Gerard Teixidó acortaba distancias al lograr batir a “Guiri” de falta directa (4-1). En el minuto dieciseis, de nuevo Gerard Teixidó subía al marcador el segundo para su equipo (4-2). A partir de aquí y durante unos minutos los visitantes parecía que empezaban a controlar el partido, hasta que en el minuto veinte Maxi Oruste ponía tranquilidad en el marcador con el quinto para su equipo (5-2).

Los visitantes intentaban frenar la avalancha local pero sin ser efectivos porque a falta de tres minutos para el final del partido, Francisco Roca marcaría el golazo del partido con un mano a mano con el portero visitante, logrando así el (6-2) final.

C.P. Voltregá: Blai Roca, Xavier Crespo, Eric Vargas, Gerard Rovira, Pol Gallifa, Xavier Armengol, Aleix Molas, Ignasi López, Gerard Teixidó, Eric Carrillo P.A.S. Alcoi: Marc Grau “Guiri”, Vicent Martí, Maxi Oruste, Carlos Cantó, Pere Cañellas, Mathias Arnaez, Roc Llisa, Tutti Baieli, Francisco Roca, Manuel Monje.