PAS 5 - 1 VIC Goleada para recuperar sensaciones Despues de dos derrotas consecutivas, el equipo de Punset vuelve a la senda de la victoria a lo grande lunes, 08 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El P.A.S. Alcoy logró una justa victoria frente a un C.P. Vic que solo tuvo sus opciones durante cinco minutos de la segunda mitad.

El partido comenzó con los de Sergi Punset dominando en todos los aspectos del juego.

La superioridad local fue la tónica de una gran primera parte que pudo acabar con goleada pero que los hierros (hasta cinco) evitaron que así fuese y solo a los doce minutos de partido pudo adelantarse en el marcador a través de Pere Cañellas (1-0). Con este resultado finalizó la primera mitad.

En la reanudación los alcodiamistas seguían encerrando a los vicenses en su campo y de nuevo los hierros evitaron hasta en dos ocasiones más que el margen en el marcador aumentase. En el minuto cuatro Tutti Baieli subía al electrónico el (2-0) y hacía justicia al juego desplegado.

En el minuto nueve Tirso Gómez, en una de las escasas llegadas con peligro a la portería de Guiri acortaba distancias logrando el (2-1). A partir de aquí los visitantes encerraron al Alcodiam durante cinco minutos, acumulando ocasiones para poder empatar, pero allí estaba Guiri parando todo lo que le llegaba. Cuando más cerca estaban las tablas, Tutti Baieli aumentaba la distancia con un nuevo gol (3-1) que daba un poco de tranquilidad a los de Sergi Punset.

Después de este gol los locales recuperaron el control del partido y un minuto más tarde Roc Llisa conseguía tras un gran pase de Mathías Arnaez el (4-1). Los siguientes minutos fueron de juego desesperado por parte de los visitantes para acortar distancias, hasta que en el minuto veintitrés un contraataque llevado a cabo por Maxi Oruste, deshaciendose de dos defensas se plantaba frente al portero visitante al que batía sin problemas (5-1).

P.A.S. Alcoi: Marc Grau ‘Guiri’, Pere Cañellas, Maxi Oruste, Fran Roca, Tutti Baieli, Roc Llisa, Mathias Arnáez, Vicent Martí, Carlos Cantó, Manuel Monje

C.P. Vic: Ernest Burgaya, Mia Ordeig, Borja López, Albert Grau, Jordi Urbano, Jassel Oller, Pol Manrubia, Tirso Gómez, Guillem Raurell. Informa: Pas Alcoy.