FÚTBOL SALA Goleada para terminar la primera vuelta El Unión Alcoyana goleó al Castalla 5-2 lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Victoria del Unión Alcoyana 5-2 en el derbi ante el Castalla, partido correspondiente a la jornada 13, última de la primera vuelta. Un partido que debía ser la constatación del punto de inflexión que supuso la victoria contra Calpe la semana pasada y que con mucho carácter se pudo sacar adelante remontando hasta en dos ocasiones el marcador adverso. De inicio los de David Peinado saltaron a la pista con Nacho, Dani, Vicente, Carlos y David y esperando en el banquillo Migue, Miki, Dako, Román y Pepe. Eran bajas Iñaki, ultimando su recuperación después de un duro golpe en el pie derecho, y Carmona y Mauro con diferentes problemas de salud durante la semana. No pudo empezar peor el partido y es que a los 12 segundos del mismo Nacho cometía penalti al golpear a un jugador contrario en un balón aéreo al que llegó tarde y a la postre sería el 0-1. El equipo después de los primeros minutos se fue quitando los nervios del gol y empezó a tocar con criterio. No tardaron en llegar las primeras ocasiones del partido por parte de Carlos, David, Miguel o Dako. Estos últimos estrellarían sendos balones en larguero y post respectivamente. Poco a poco el Unión Alcoyana se fue haciendo con la posesión del balón, sin embargo el gol no llegó hasta los instantes finales de la primera mitad gracias a un disparo de Román que rebotó en un defensor y acabó dentro de la portería (18’). Con estas tablas se llegó al descanso. En la reanudación se vio una clara mejoría del equipo. Se había convertido en el dueño del partido. A pesar de ello, por segunda vez los castallenses se iban a volver a adelantar en el marcador tras aprovechar un error en la salida de balón celeste, 1-2 (23’). Los nuestros no se amilanaron ni un segundo. Se estaban viendo mejor que el rival y solo era cuestión de tiempo que empezaran a entrar las numerosas ocasiones de las que estaban disponiendo. El empate lo pondría Dako en el marcador gracias a una buena contra del equipo alcoyano, 2-2 (29’). Las ocasiones continuaban llegando, Miguel dispuso de varias pero el portero le iba a impedir marcar hoy. En el 13’, una buena jugada individual de Carlos por la banda provocaba que le hicieran penalti. El encargado de chutarlo fue Dako, que con gran acierto batió el portero por la derecha, 3-2 (33’). Se había dado la vuelta al marcador. Tres minutos después, Miguel asistía para Román para poner el 4-2 tras una muy buena jugada de los nuestros (36’). Para acabar el partido y ya con el Castalla jugando de cinco, Román de nuevo aprovechando un robo desde media pista colocaba el definitivo 5-2 en el marcador con su pierna izquierda y desde 30 metos. Muy buen partido de los de David Peinado que le permiten volver a sumar de 3 y seguir creciendo como equipo siendo muy sólidos en defensa y creando multitud de ocasiones en ataque. Esta jornada 13 deparó los siguientes resultados: Ye Faky - San Blas Sax A (9-3), CFS Irefrank Elche - Calpe Futsal (5-2), Racing Novelda - Xaloc Alacant FS (suspendido), Futsal Ibi “B” - Dinamita Albatera FS (3-6), CFS Horadada - CD La Vila FS (6-4) y Aspe - CFS Mar Denia (3-7). Por último, el cadete de la Liga Intermunicipal se proclamó campeón de la Copa Cadete al imponerse 6-2 (Xavo (3), Álex (2) y Dani) al EEMM El Campello en la última jornada de la competición. Ahora, toca seguir trabajando para encarar con las mismas garantías la liga. Informa: Unión Alcoyana FS