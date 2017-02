The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Golpe en Ibi y Castalla al tráfico internacional de droga La Policía y la Guardia Civil desarticulan un grupo dedicado a cultivar marihuana para enviarla a países extranjeros viernes, 24 de febrero de 2017 Golpe en Ibi y Castalla al tráfico internacional de droga. En ambos municipios han sido detenidos miembros de un grupo que operaba en la provincia y que cultivaba droga para enviarla al extranjero. La operación arrancó en Crevillente, cuando la Guardia Civil desmanteló a finales del año pasado un cultivo con más de 1.000 plantas de marihuana. Junto a la Policía Nacional, los agentes localizaron diferentes puntos de cultivo y practicaron las detenciones. La primera, en Alicante, cuando uno de los delincuentes enviaba a Holanda 25 kilos de marihuana. El resto de detenciones fueron en Alicante, Ibi y Castalla. Los detenidos son cinco hombres, de diferentes nacionalidades y de entre 31 y 58 años. Tras los registros, la Guardia Civil ha localizado en Castalla y Alicante cultivos en pisos. En total, reúnen 450 plantas de marihuana. Según los investigadores, la droga iba a parar a Alemania, Holanda y Gran Bretaña. A los detenidos se les atribuye un cultivo de 1.218 plantas desmantelado durante el año pasado.