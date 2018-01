The examples populate this alert with dummy content

CORNELLÀ 0-1 ALCOYANO Golpe sobre la mesa El CD Alcoyano logra la segunda victoria consecutiva, a domicilio ante la UE Cornellà, con gol de Manuel Gato en el minuto 65 en un partido de mucho respeto domingo, 21 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Todos esperábamos esto, todos deseábamos que la gesta en el Rico Pérez continuase, y de momento, así es. El CD Alcoyano ha ganado 0-1 a la UE Cornellà, que actualmente ocupa el cuarto puesto en la tabla, con un gol de Manuel Gato en el minuto 65 que le ha dado los tres puntos al conjunto de Galiana. Las condiciones del terreno de juego del Nou Municipal no han dado para ver un fútbol fluido ni mucho menos, ni tampoco numerosas ocasiones de peligro, sin embargo, en la segunda acción de peligro del Alcoyano, Gato ha puesto por delante a los suyos tras lograr que un disparo cruzado atravesase la portería de Craviotto. Con una defensa de cinco y con la ausencia de altura en la zona de ataque debido a que Mariano Sanz, en su vuelta tras la sanción de cuatro partidos, se ha perdido el encuentro por el nacimiento de su hijo, ha arrancado el Alcoyano el encuentro, que se presagiaba de choque, de mucho respeto y de juego organizado. Todos esos planes se han cumplido y en la primera parte apenas han intervenido los porteros, ni Craviotto, ni Miguel Bañuz para el Alcoyano tras la vuelta de Koke al Levante UD. Mario Arques, en su retorno al CD Alcoyano, ha disfrutado de la titularidad, mientras que Poley ha debutado en el arranque de la segunda mitad tras entrar por el capitán Mario Fuentes. Previamente al gol de Gato, Lino ha disputado un mano a mano con Craviotto que ha acabado en una gran parada del cancerbero del Cornellà. Posteriormente al gol del Alcoyano, Bañuz, bajo palos, ha intervenido y salvado a los suyos del gol del empate. Tras esta acción, el equipo local se ha volcado al ataque y ha puesto en apuros a los de Galiana, pero todos los intentos han resultado fallidos, logrando así el Alcoyano la segunda victoria consecutiva, las dos como visitante, y esta, en uno de los partidos más complicados de la temporada. Estos buenos resultados tendrán que volver a verificarse ante el Ebro, en El Collao, y es que los blanquiazules están teniendo mejores resultados a domicilio que en casa.