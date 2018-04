The examples populate this alert with dummy content

ARTE INTERNACIONAL Golucho vuelve a conquistar a China a través de su pintura El Estudio Casa del Pavo organiza por segundo año consecutivo un curso de pintura para artistas chinos a cargo del artista alcoyano lunes, 09 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/04/2018) El arte de Alcoy consolida los intercambios con China. La admiración que el gigante asiático tiene por uno de los artistas locales, Golucho, ha propiciado que la Casa del Pavo repita el curso de pintura para profesionales del gremio llegados desde este país. Golucho impartirá, desde este martes hasta el sábado, unas jornadas sobre la profundidad expresiva del realismo contemporáneo, además de compartir con sus alumnos asiáticos las claves de su arte. El curso intensivo de cinco días, organizado por El Estudio Casa del Pavo en colaboración con The Internacional Arts and Culture Group (TIAC), se acompañará de una exposición colectiva en el Círculo Industrial. La muestra, que aglutinará obra de los artistas chinos del taller y también de Golucho, será inaugurada este miércoles, 11 de abril, a las 19 horas, y permanecerá abierta al público hasta el viernes.