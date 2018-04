The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Gonvarri aterriza en Ibi con la compra de Flinsa El grupo, que ingresó 3.000 millones en 2017, cierra la operación para reforzar su posición en el sector de la automoción jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Grupo Gonvarri Steel Services ha adquirido la ibense Flinsa. Gonvarri, que el año pasado alcanzó unos ingresos 3.000 millones de euros, busca con esta compra reforzar su posición en el sector del automóvil. La firma ibense, fundada en 1975, está especializada en la fabricación de flejes y tubos de acero al carbono y tubos de acero inoxidable. También tiene presencia en otros sectores “con altas exigencias de calidad”, según Gonvarri. Emplea a 120 personas en su fábrica de Ibi, de 38.000 metros cuadrados. Gonvarri Steel Services cuenta con 41 fábricas en el sector de la transformación del acero para el automóvil, seguridad vial y energía solar en 17 países. El importe de la operación no ha trascendido. Josu Calvo, CEO de Gonvarri Steel Services, ha explicado que “la incorporación de Flinsa supone un avance muy importante en nuestra estrategia en el sector del automóvil en general y en lo que respecta a la penetración en el tubo del automóvil en particular, reforzando y complementando nuestra actual gama de productos”.