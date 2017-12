The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO Gonzalo Olcina, genio y figura El colaborador del Alcoyano ha sido nuestro invitado en Premium Sport Café tras recibir el lunes un homenaje por parte de la Federación Valenciana de Fútbol - Olcina es todo un personaje del mundo del fútbol, tan querido como odiado, como el mismo admite jueves, 30 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/11/2017) La visita de Gonzalo Olcina a "El café del Alcoyano" no pasó desapercibida. El colaborador y relaciones externas del Alcoyano es un tipo muy peculiar, al que le cae bien le quiere, pero al que no le cae mal, le odia. No hay termino medio con Gonzalo, o blanco o necgro.Conocido por practicamente todo el mundo del deporte local es genio y figura. Hoy nos visita en Premium Sport Café, para hablarnos de reconocimiento de la Federación Valenciana de Fútbol, de su familia y de muchas batallas que en la vida ha tenido que sufrir. Un programa con la colaboración de Héctor Rua.