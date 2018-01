Gonzalo Poley refuerza el centro del campo

El Alcoyano ha presentado en Eroski a su último fichaje. Gonzalo Poley. Es medio centro organizador, jugador que no tenía el Deportivo en sus filas, tiene 26 años y procede del Cartagena, equipo en el que no ha podido demostrar su valía.

Pasó varios años en la cantera del Real Madrid para recalar en el Malagueño. Después, Xerez, Sanluqueño, Lucena, entre otros hasta llegar a la Hoya de Lorca donde ascendería a Segunda División. Pasó por el Lorca y empezó el año en Cartagena. El jugador de Sanlucar, llega al Alcoyano con mucha ilusión. “He venido a este club no para pensar en la permanencia, si no para hacer algo más. Aunque es cierto que hay que ir poco a poco y pensar en cada domingo. Me han hablado muy bien del Alcoyano y por eso no he dudado. Conozco a Roberto Alarcón que coincidí con él. Pero también ha hombres importantes como Mariano, Gato o David Torres entre otros”, señaló. El futbolista tiene 26 años y piensa que “todavía puedo crecer mucho en el fútbol y he venido al sitio adecuado”. Afirmó Poley, que ya está disponible para Galiana. El domingo podría ser una de las novedades en la convocatoria.