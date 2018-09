The examples populate this alert with dummy content

FESTEJOS Gorga consolida sus populares Vaquetes Los encierros organizados por la Associació Festera Vaquetes de Gorga comienzan este viernes por la noche y siguen el sábado por la tarde viernes, 07 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/09/2018)

AUDIO Informativo comarcal (07/09/2018) La Associació Festera Vaquetes de Gorga inicia este viernes las tradicionales fiestas de Bous al carrer. En el quinto año de su fundación, la entidad ha logrado consolidar unos festejos que dejaron de celebrarse en 2011 por su alto coste. Miguel Zaragozí, secretario de la asociación destaca la afición por este evento, que ha movido a su recuperación. "Recuerdo fotografías en casa de mi abuelo con la tradición de estos festejos. La fiesta se detuvo en la crisis por su coste". Los 120 socios que integran la asociación trabajan para que la fiesta se desarrolle sin incidentes, dentro de la normativa de seguridad, con asistencia sanitaria y garantía de que los animales no sufrirán maltrato. El primer encierro se desarrolla este viernes pasada la medianoche en la calle de la iglesia. El sábado será a las seis de la tarde. A las cinco habrá un encierro infantil con un toro simulado. Los organizadores han contratado a la ganadería La Paloma de Xaló, para atraer más público. Ha cosechado premios en los mejores concursos de ganaderías de los pueblos de Castellón y Valencia.