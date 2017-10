The examples populate this alert with dummy content

ARREL Gorga, nou membre de la MAC L'Ajuntament s'adhereix al projecte comarcal, que gestiona altres incorporacions per millorar la quantitat i qualitat dels serveis que ofereix viernes, 13 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El plenari de la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat (MAC) ha aprovat per unanimitat l'adhesió del municipi de Gorga. Actualment està en exposició pública l'adhesió provisional que va ser l'aprovada pel ple, i una vegada passe el període d'exposició pública, al pròxim plenari s'aprovarà la resolució definitiva amb la corresponent presa de possessió dels representants de Groga.

Amb aquesta nova incorporació suma 12 municipis els membres que pertanyen a la Mancomunitat L'Alcoià i el Comtat. En aquesta legislatura ja han sigut dos els municipis que s'han adherit, sumant-se aquesta nova adhesió la de L'Orxa el passat any.

El President de la Mancomunitat Manuel Gomicia explica que "sumem un municipi més, per a nosaltres és molt important aquesta adhesió, ja sumem 12 municipis i significa que augmentem esforços per tal de prestar més serveis i sobretot de qualitat i necessaris. En aquesta legislatura ja sumem dos municipis més i esperem que en siguen més". Blas Calbo, alcalde de Gorga, també és mostra satisfet perquè aquesta adhesió haja tirat endavant.