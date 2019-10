The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Gori Casasempere, premio Samarita al personaje festero La mejor entidad colaboradora ha sido para Licores Sinc y la aportación solidaria será para el Economato de Cáritas - A lo largo del sábado 26 se podrá votar en la Glorieta con motivo del concurso de olleta del Mig Any sábado, 26 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/10/2019) La Asociación Cultural Samarita convoca sus premios de la Festa en 13 categorías. David Ponsoda, presidente de la Asociación, indica que la edición de este 2019 estaba en el aire pero al final han decidido celebrarla con vistas a mejora el certamen para próximos años. El público y los festeros podrán decidir a los ganadores entre los nominados de secciones Mejor Segunda Diana, Mejor filà en la procesión general, diseño más original, mejor roponà de la Entrada, Mejor arrancà de Diana, Mejor cabo bateador, mejor arrancà de escuadra cristiana, mejor arranca escuadra mora, mejor diseño escuadra especial cristiana y mora y artesano de oro. Se podrá votar en la Glorieta durante el día de hoy con motivo del concurso de olleta del Mig Any. El jurado otorga la mejor entidad colaboradora de la Festa a Licores Sinc, el personaje festero a Gregorio Casasempere Gisbert 'Gori' y la aportación solidaria será para el Economato de Cáritas. La cena de entrega de premios será el 9 de noviembre en la filà Cordón. Este es el listado de los candidatos: Millor 2ª Diana: ASTURIANOS MUNTANYESOS ARAGONESOS REALISTES Millor Filà en la processó General: DOMINGO MIQUES LIGEROS ASTURIANOS LABRADORES Disseny més original (memorial Alejandro Soler): SANTI I VICTOR – ESQUADRA MIG FILA CIDES ANTONIO ARACIL – ESQUADRA ESCLAUS MUNTANYESOS JUAN CLIMENT - CAPITA MAGENTA ANTONIO ARACIL – ESQUADRA NEGRES FILA CORDÓN Millor Roponà de l’Entrada: CIDES ALCODIANOS ABENCERRAJES LIGEROS Millor arrancada de Diana: ANDRÉS TÁRREGA – FILA ANDALUCES LUIS CLIMENT - FILA ASTURIANOS ADRIAN SARRIÓ – FILA JUDÍOS EUGENIO PASCUAL- FILA REALISTES



Millor cap Batedor de l’entrada: EDGAR SANZ - ESQUADRA BLANCS MAGENTA ANDRES MONTOYO – ESQUADRA MIG BENIMERINES CARLOS FERNANDEZ – ESQUADRA CENTENARI BERBERISCOS JOAQUIN ORTUÑO – ESQUADRA NEGRES CORDÓN



Millor arrancà d’Esquadra Cristiana: JAVI ANDREU – FILA MOZARABES JORDI LINARES – FILA VASCOS AGUSTIN TARREGA – FILA ANDALUCES JORDI FRANCES – FILA ARAGONESOS Millor arrancà d’Esquadra Mora: NACHO PALMER – ESQUADRA NEGRES MAGENTA RAMÓN JUAN – FILA LLANA FRANCISCO FERRANDIZ – FILA MUDEJARES OSCAR MARTÍNEZ – FILA CORDÓN Millor disseny esquadra especial CRISTIANA “Rafael Guarinos”: JUAN CLIMENT – ESQUADRA ESCLAUS TOMASINAS SANTI I VICTOR – ESQUADRA MIG CIDES ANTONIO ARACIL – ESQUADRA ESCLAUS MUNTANYESOS



Millor disseny esquadra especial MORA “Luis Solbes”:





SANTI I VICTOR – ESQUADRA NEGRES MAGENTA

ESQUADRA NEGRES MAGENTA



JUAN CLIMENT – ESQUADRA MIG BENIMERINES

ESQUADRA MIG BENIMERINES

JUAN CLIMENT – ESQUADRA CENTENARIA BERBERISCOS

ESQUADRA CENTENARIA BERBERISCOS

ANTONIO ARACIL – ESQUADRA NEGRES CORDÓN Millor Entitat o persona col·laboradora amb la Festa: Licores Sinc Personatge Fester de l’Any : Gregorio Casasempere Gisbert